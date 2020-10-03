فصل موظف ومجازاة آخر على خلفية «الفيديو الجنسي» بمستشفي حكومي في كفرالشيخ

كشفت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، عن فصل فرد الأمن الإداري الظاهر بفيديو جنسي- صوره لنفسه- داخل إحدى دورات المياه بمستشفى برج البرلس، ومجازاة موظف آخر بخصم 15 يومًا، بناءً على المذكرة التي أعدها مدير المستشفى ضد شركة الأمن الإداري المتعاقد معها.وقالت سلام، في تصريح لـ"الدستور"، إن مدير المستشفي طلب تغيير شركة الأمن المتعاقد معها على خلفية تلك الفيديوهات الجنسية.وكان أهالي مركز برج البرلس، بدأوا في الحديث عن بعض الممارسات اللاأخلاقية التي تحدث داخل المستشفي متداولين عددًا من الفيديوهات الجنسية، وطالبوا بالتحقيق الفوري وإقالة مدير المستشفي.