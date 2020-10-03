وزير خارجية بريطانيا: سنخرج أكثر قوة من جائحة كورونا

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن المملكة المتحدة سوف تخرج أكثر قوة بعد جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، في وقت تتزايد فيه التوترات حول تعامل الحكومة مع الأزمة.

ويجري هذا الحدث عبر الإنترنت هذا العام بسبب فيروس كورونا، مما حرم الوزراء من لقاءات وجها لوجه مع أعضاء حزب المحافظين وفرصة لقمع المعارضة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون انتقادات بشأن تدابير الإغلاق الحكومية ومشكلات في نظام الاختبارات الخاصة بالكشف عن الإصابة بالفيروس.

وتساءل راب خلال كلمته عن سبب "عدم افتخار البريطانيين" ببلادهم أثناء أزمة كورونا، كما تساءل: "لماذا لا تحظى الأشياء الإيجابية التي نحققها إلا بوقت قليل للبث، وسلط الضوء على جهود المملكة المتحدة لضمان توفير لقاح لمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، وقال إن البلاد ستخرج أكثر قوة من الجائحة.