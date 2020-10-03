توافد المصطافين على شاطئ روميل بمطروح (فيديو وصور)

شهد شاطئ روميل بمرسى مطروح، اليوم السبت، توافد عدد من المصطافين للاستمتاع بالأجواء الصيفية، حيث رصدت "الدستور" تواجد المواطنين على الشاطئ وداخل مياه البحر.وقال شكري أحمد شكري أحد أبناء مطروح العاملين في شاطئ روميل خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه تم بدء العمل في الشاطئ أول سبتمبر الماضي، حيث يتوافد بشكل يومي عدد من المواطنين، بالإضافة إلى رحلات اليوم الواحد.وأوضح أن جميع العاملين في الشاطي يقدمون التسهيلات للمصطافين، حيث تتراوح أسعار الشمسية و4 كراس من 80 الى 120 جنيها، قائلا: «مش بنزعل حد اللي عاوز يدفعه المصطاف احنا بنرضى بيه وبنقول الحمد لله.. أهم حاجة رضا الزبون».وأضاف أن منطقة روميل شهدت تطورا حضاريا ملحوظا، استجابة لمطالب العاملين على الشاطئ من أبناء المحافظة من قبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والشعبة الهندسية للقوات المسلحة، مرددا: «إن شاء الله ربنا يزيح الغمة».