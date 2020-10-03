أصغر روائي مصري يهدي نسخة روايته الثانية لوزيرة الثقافة (فيديو)

شارك كريم محمد صاحب الـ16 عاما، وأصغر روائي مصري، في معرض الإسكندرية للكتاب، بروايته الثانية "حتى تنطفي النجوم".وافتتح المعرض بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك في تنظيمه الأول بعد جائحة وباء كورونا المستجد.وحرص كريم على إهداء نسخة روايته الثانية إلى وزيرة الثقافة أثناء تفقدها معرض الكتاب، عقب افتتاحه وزيارتها لدور النشر المتواجدة بداخله.يقول أصغر روائي في مصر إن روايته الثانية هي خيال رومانسي، وحرصت على تغيير لون الكتابة الفلسفي الذي انطبع على روايتي الأولى "عوالم مفقودة"، مكملا طريقة الروائي بروايته الثالثة ذات المحتوى الدرامي، عازما على أن تتواجد على أرفف معرض القاهرة الدولي للكتاب.من التمثيل وقراءة مسرحيات شكسبير عشق "كريم" الفن، ومن روايات نجيب محفوظ وكتابات المنفلوطي عزم على تسطير كل ما كونه فكره على ورق رواياته، ليحظى بالتكريم على روايته الأولى "عوالم مفقودة" من محافظ الإسكندرية السابق الدكتور عبد العزيز قنصوة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لكونه أصغر روائي في مصر، إضافة إلى المشاركة بها في عديد من المحافل الثقافية.حصل كريم على عدد من الجوائز والتكريمات من جهات مهتمة بالشأن الثقافي، حيث حصل على المركز الأول في القصة القصيرة على مستوى الجمهورية، عن مسابقة مبدعي المستقبل، وله عديد من المشاركات في الأحداث الثقافية، منها مشاركته في الأرشيف المصور لصناعة الثقافة في مصر.