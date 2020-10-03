منها «صياد وجنية وأرخص ليالي».. أغلفة أول 10 كتب لجيل الستينيات



«جيل الستينيات» وصل معظمهم إلى شهرة كبيرة جدا بسبب كتاباتهم التي أسست النواة الحقيقية للأدب المصري الحديث، وحمل على عاتقه مهمة التعبير عن الأزمات وأيضًا حملوا مشاعل المعرفة تنير الطريق لمن يأتون من بعدهم، حيث وقتها في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي وأوائل الستينيات لم يكن النشر سهلًا كما هو الآن وكانت هناك كثيرا من العوائق.



وعلى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نشر الناقد والشاعر شعبان يوسف كثير من الإصدارات الأولى لأصحابها، وفي هذا التقرير ننشر 10 أغلفة بسنوات نشرها كما نشرها شعبان يوسف.

«جيل الستينيات» وصل معظمهم إلى شهرة كبيرة جدا بسبب كتاباتهم التي أسست النواة الحقيقية للأدب المصري الحديث، وحمل على عاتقه مهمة التعبير عن الأزمات وأيضًا حملوا مشاعل المعرفة تنير الطريق لمن يأتون من بعدهم، حيث وقتها في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي وأوائل الستينيات لم يكن النشر سهلًا كما هو الآن وكانت هناك كثيرا من العوائق.وعلى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نشر الناقد والشاعر شعبان يوسف كثير من الإصدارات الأولى لأصحابها، وفي هذا التقرير ننشر 10 أغلفة بسنوات نشرها كما نشرها شعبان يوسف.

صياد وجنية

صياد وجنية

هو الإصدار الأول للشاعر الكبير الراحل سيد حجاب سنة 1966، وكان الإصدار الذي أبرز موهبته، وأصبح فيما بعد أعظم من كتب تترات مسلسلات ظلت وستظل خالدة.

حواديت عم فرج لنعمان عاشور

حواديت عم فرج لنعمان عاشور

هو الإصدار الأول للكاتب المسرحي الكبير نعمان عاشور، وصدر عام 1955.



أما عن نعمان عاشور فقد ولد في 17 يناير 1918 وتوفي في 5 أبريل 1987 وهو كاتب مسرحي مصري ولد بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عام 1918، واكتسب عشقه للمسرح وهو صغير من والده الذي كان دائم التردد على مسارح شارع عماد الدين بالقاهرة خاصةً مسرح الريحاني، وكان منذ طفولته مغرمًا بالاطلاع والقراءة ولعل الحظ أتاح له ذلك حيث أن جده كان يمتلك مكتبة ضخمة تضم العديد من المؤلفات في مختلف الميادين من تاريخ وأدب ودين وغيرها، وأكمل دراسته حتى وصل إلى الجامعة فدرس بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة، وتخصص في اللغة الإنجليزية، وحصل على الليسانس فيها عام 1942. هو الإصدار الأول للكاتب المسرحي الكبير نعمان عاشور، وصدر عام 1955.أما عن نعمان عاشور فقد ولد في 17 يناير 1918 وتوفي في 5 أبريل 1987 وهو كاتب مسرحي مصري ولد بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عام 1918، واكتسب عشقه للمسرح وهو صغير من والده الذي كان دائم التردد على مسارح شارع عماد الدين بالقاهرة خاصةً مسرح الريحاني، وكان منذ طفولته مغرمًا بالاطلاع والقراءة ولعل الحظ أتاح له ذلك حيث أن جده كان يمتلك مكتبة ضخمة تضم العديد من المؤلفات في مختلف الميادين من تاريخ وأدب ودين وغيرها، وأكمل دراسته حتى وصل إلى الجامعة فدرس بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة، وتخصص في اللغة الإنجليزية، وحصل على الليسانس فيها عام 1942.

يوسف إدريس أرخص ليالي

يوسف إدريس أرخص ليالي

«أرخص ليالي» هو الإصدار الأول للكاتب الكبير يوسف إدريس وصدر عام 1954، وفي هذا الإصدار ثارت الدنيا، لأن المفترض لغويا كان العنوان سيصبح «أرخص ليال» لكن إدريس أصر على أن تكون أرخص ليالي بالياء وليس الكسر.

خارج الدنيا لأسامة أنور عكاشة

خارج الدنيا لأسامة أنور عكاشة

هو الإصدار الأول وكان عام 1967، قبل أن يتجه عكاشة لكتابة السيناريو ويبرع فيه بشكل لافت للنظر، ويكتب أعظم المسلسلات المصرية «رحلة أبو العلا البشري» وضمير أبلة حكمت، وليالي الحلمية وأرابيسك وامرأة من زمن الحب، وغيرها مما جعله واحدًا من أبرع من كتب السيناريو في مصر والعالم العربي.

فن المسرحية للدكتور علي الراعي

فن المسرحية للدكتور علي الراعي

هو أول كتاب للراعي وصدر عام 1959 وعمل مقدم برامج ودرس الأدب المعاصر، وفي عام 1968 قدم الراعي استقالته في العديد من المناصب الحكومية لكي يتمكن من متابعة مهنة الكتابة، حيث ألف 12 كتابًا عن المسرح وترجم كتبًا كثيرة لمشاهير الكتاب العالميين مثل تشيكوف وابسن، وفي عام 1973 سافر إلى الكويت لتدريس الدراما المعاصرة وعاد في عام 1982 ليلتحق مجلة روزاليوسف ثم بعد ذلك مجلة المصور ثم بدا يكتب في جريدة الأهرام.



وكتب الراعي للمسرح حوالي 51 كتابًا واتخذ من النقد رسالة وطنية واجتماعية وانحاز إلى الفن الجميل الذي يحمل الفكرة العميقة دون تجهم، ويحافظ على الهوية الثقافية دون انغلاق على الذات ويفتح الباب للتجريب والانفتاح على ثقافات العالم، وفي مجال القصة والرواية ترك حصادًا كبيرًا واستطاع أن يشد قارئ «الأهرام» إلى الأعمال الأدبية والمواهب الجديدة التي يكتب عنها. هو أول كتاب للراعي وصدر عام 1959 وعمل مقدم برامج ودرس الأدب المعاصر، وفي عام 1968 قدم الراعي استقالته في العديد من المناصب الحكومية لكي يتمكن من متابعة مهنة الكتابة، حيث ألف 12 كتابًا عن المسرح وترجم كتبًا كثيرة لمشاهير الكتاب العالميين مثل تشيكوف وابسن، وفي عام 1973 سافر إلى الكويت لتدريس الدراما المعاصرة وعاد في عام 1982 ليلتحق مجلة روزاليوسف ثم بعد ذلك مجلة المصور ثم بدا يكتب في جريدة الأهرام.وكتب الراعي للمسرح حوالي 51 كتابًا واتخذ من النقد رسالة وطنية واجتماعية وانحاز إلى الفن الجميل الذي يحمل الفكرة العميقة دون تجهم، ويحافظ على الهوية الثقافية دون انغلاق على الذات ويفتح الباب للتجريب والانفتاح على ثقافات العالم، وفي مجال القصة والرواية ترك حصادًا كبيرًا واستطاع أن يشد قارئ «الأهرام» إلى الأعمال الأدبية والمواهب الجديدة التي يكتب عنها.

القمر يقتل عاشقه وحيد حامد

القمر يقتل عاشقه وحيد حامد

أول مجموعة قصصية يصدرها الكاتب الكبير وحيد حامد، وصدرت عام 1971 ولوحيد حامد إسهاماته الكبيرة في عالم كتابة السيناريو الذي اتجه إليه بقوة وأنتج العديد من الأفلام المصرية والمسلسلات التي جعلته واحدا من الذين يجلسون على عرش كتابة السيناريو في مصر.

كلمة سلام لصلاح جاهين

كلمة سلام لصلاح جاهين

أول إصدار لصلاح جاهين وكان عام 1955، وجاهين كان بخلاف موهبته الشعرية الفذة لكنه أيضًا رسام كاريكاتير وكاتب سيناريو ومنتج.

كتب جاهين سيناريو «خلي بالك من زوزو» الذي تربع على عرش الإيرادات بعرضه لـ 54 أسبوعًا متواصلًا، وألّف ما يزيد عن 161 قصيدة وعمل أيضًا رسامًا للكاريكاتير بجريدة الأهرام.

الأرض والعيال للأبنودي

الأرض والعيال للأبنودي

أول إصدار للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وكان ذلك عام 1964 والأبنودي واحدًا أن المتربعين على عرش كتابة القصيدة العامية، لكن له إسهامات كبيرة مثل جمعه للسيرة الهلالية، وأيضًا كتابته للعديد من الأغاني التي تغنى بها عظماء عصره مثل عبد الحليم حافظ وغيره.

أوراق شاب عاش منذ ألف عام للغيطاني

أوراق شاب عاش منذ ألف عام للغيطاني

عاش منذ ألف عام هو الإصدار الأول للكاتب الكبير جمال الغيطاني وصدر عام 1969، وبخلاف كتابته فقد كان الغيطاني مراسلًا حربيًا لأخبار اليوم، ورأس تحرير جريدة أخبار الأدب، كما كتب في معالم القاهرة ويعتبر من أشهر الكتاب المصريين على الإنترنت حيث أن كتبه تتواجد بقوة على كل المنصات.

الجبل فتحي غانم