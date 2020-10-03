البابا تواضروس يصدر قرارًا بتكليف الراهب أرسانيوس للسفر إلى مانشستر

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بانتداب الراهب القمص أرسانيوس الأنبا بولا بالسفر إلى مانشستر لإجراء بعض الدراسات الكنسية، مع تقديم خدمة للشباب في مقر إقامته بالمدينة على أن يقدم لنا تقريرًا عن خدمته.كما أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني قرارًا باستمرار الأب بيشوي جميل وكيلًا عامًّا لشئون الخدمة بنيوزلاندا.