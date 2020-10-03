2563 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 2563 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 296 ألفا و958 حالة.ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن بيانات المعهد، أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و527 حالة.وأفاد المعهد بأن هناك 26 ألفا و500 حالة نشطة في البلاد بينما تعافى 260 ألفا و900 حالة.