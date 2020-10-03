«التحرير الجزائري»: تعديل الدستور محطة مهمة في الإصلاح السياسي

أعلن بعجي أبو الفضل، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، اليوم السبت، دعم حزبه لمشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الأول من نوفمبر القادم، معتبرا أنه محطة أساسية ومهمة في مسار الإصلاح السياسي في البلاد.وأضاف بعجي - في تصريحات اليوم خلال اجتماع حزبي بولاية وهران (شمال غرب) - أن حزبه يدعو إلى التصويت بالموافقة على التعديلات المقترحة في الاستفتاء المقبل.وقال: "رغم وجود بعض التجاذب حول عدد من المسائل في محتوى مشروع التعديل الدستوري إلا أننا نثمن ونقبل معظمه ولذلك يجب أن ندعم هذا التعديل ونصوت عليه بنعم، وفي ظل الأوضاع الراهنة يجب علينا أن نسير ولا نبقى في نقطة الصفر".واعتبر أن مشروع التعديل الدستوري جاء بمحاور ومبادئ جديدة من شأنها إحداث ثورة حقيقية في مسار الإصلاح، خاصة في مجال الحريات والحقوق، والفصل بين السلطات، ودعم هيئات ذات أهمية بالغة إلى مصاف المؤسسات السيادية عن طريق إدراجها في الدستور.وقال إن التعديلات الدستورية تحتوي على معالم واضحة للنهج السياسي الذي يقوم عليه الحكم في البلاد، مثمنا إدراج سلطة الانتخابات في الدستور، الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير في ضمان الحياد في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.وأشار إلى أن حزبه سيشرع مع بدء الحملة الانتخابية للاستفتاء الشعبي المقبل في تنظيم لقاءات مع المواطنين لشرح مضمون مشروع التعديلات الدستورية المقترحة.يذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب الأكبر تمثيلا في البرلمان حاليا، وكان الحزب الحاكم في البلاد منذ الاستقلال حتى استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل 2019.وكان الرئيس عبدالمجيد تبون عضوا بحزب جبهة التحرير الوطني قبل أن يجمد عضويته، ويخوض انتخابات الرئاسة - التي جرت في شهر ديسمبر الماضي - مستقلا.