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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدر المرسي يفوز بعضوية مجلس إدارة شعبة البصريات بالغرف التجارية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:56 م
بدر المرسى
بدر المرسى
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فاز بدر إبراهيم مرسي، في انتخابات مجلس إدراة جديد للشعبة العامة للبصريات 2020 – 2024 بالاتحاد العام للغرف التجارية ضمن الجمعية العمومية التي فاز فيها 21 مرشحًا بعضوية مجلس إدارة الشعبة.

وكان قد ترأس المهندس ابراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الجمعية العمومية للشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب مجلس إدارة جديد للشعبة الجديدة 2024 - 2020 وذلك حسب نص لائحة الشعب النوعية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وبدر المرسي صاحب تاريخ طويل من الخبرة فى مجال البصريات وتنظيم المعارض بالتنسيق مع مؤسسات دولية على مدار أكثر من 25 عامًا، وذلك إضافة لأعماله الخيرية فى محافظة المنوفية وخاصة مدينة الباجور.

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