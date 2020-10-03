«جوتشي» تطرح فستان رجالى بـ1700 جنيه إسترليني (صور)

أعلنت "جوتشى" العلامة التجارية الشهيرة، عن تصميم أول فستان رجالى من الترتان.وتبيع العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة Gucci فستان رجالي، بقيمة 700 جنيه إسترليني يتميز بتفاصيل القوس الساتان، في محاولة لمحاربة الصور النمطية السامة التي تشكل الهوية الجنسية الذكورية.ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فالملابس مستوحاة من "إطلالات التسعينيات"، والتى تتميز بالألوان الزاهية البراقة.ويأتي ثوب الترتان، الذي يمكن ارتداؤه فوق بنطلون جينز، بألوان دقيقة تعكس فكرة الانسيابية التي تم استكشافها في عرض أزياء خريف وشتاء 2020.الفستان مصنوع من القطن بنسبة 100٪، يتميز بأكمام قصيرة وتطريز مدبب وأزرار أمامية، حيث يساهم فى إضافة المزيد من الراحة.تم إطلاق الفستان البرتقالي في محاولة لمحاربة "الصور النمطية السامة التي تشكل الهوية الجنسية الذكورية".