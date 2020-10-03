البابا يعتمد استقالة وكيل مطرانية ملبورن الأب جرجس الأنطوني

أصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قرارات إدارية بشأن تنظيم الأمور بإيبارشية ملبورن- أستراليا.وجاء في نص قرار البابا الذي نشرته مجلة الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه بعد مناقشة الأمور الإدارية مع اللجنة بإدارة إيبارشية ملبورن أستراليا والمعنية بقرار بابوي في نوفمبر من عام 2018 تم اتخاذ القرارات، ومنها قبول استقالة القمص جرجس الأنطوني كوكيل إيبارشية ملبورن.وتابع قرار البابا تأكيد التعيين المؤقت للأب دانيال غبريال كوكيل عام لإيبارشية ملبورن، بالإضافة إلى تعيينه عضوًا في مجلس أمناء ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفيكتوريا.