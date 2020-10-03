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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تحرش وقتل».. لغز العثور على طفلة مقتولة بكفرالشيخ

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:49 م
جثة طفلة
جثة طفلة
عمرو الشامي
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نجحت الأجهزة الأمنية بمركز سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، في فك لغز العثور على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مقتولة داخل "جوال" في إحدى الترع بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم.

وأظهرت التحريات أن الطفلة قد أبلغ والدها باختفائها منذ عدة ساعات، وتلقى اتصالا هاتفيا يفيد بأن ابنته تم اختطافها وطلب مبلغ 100 ألف جنيه كفدية مقابل إطلاق سراحها.

وأسفرت جهود فريق البحث المكلف بالتحقيق في الواقعة أن وراء ارتكاب الواقعة مالك محل زيوت سيارات يبلغ من العمر 23 سنة، وبضبطه أقر بارتكابه الواقعة ومعرفته بوالد المجني عليها لتردده عليه بالمحل.

وحال مشاهدته لها استدرجها داخل المحل ملكه بزعم تقديم بعض الحلوى لها ثم حاول التحرش بها إلا أنها استغاثت فكتم أنفاسها ورطم رأسها بالأرض وأودى بحياتها واستولى على قرطها الذهبي ثم وضع جثتها داخل جوال وألقى بها بأحد المصارف وضبط بحوزته القرط الذهبي.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطا، مدير مباحث المحافظة، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بالعثور على طفلة مقتولة وملقاة بترعة قرية دمرو التابعة لدائرة المركز.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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