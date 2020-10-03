مفاجآت في مقتل «طفلة المنصورة».. طفلتان السبب في الجريمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من كشف لغز العثور على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات من قرية الحواوشة التابعة لمركز المنصورة فى بداية شهر سبتمبر الماضى بعد ٢٤ ساعة من اختفائها، حيث عثر أحد الجيران عليها مقتولة داخل شيكارة وملقاة على سلالم أحد المنازل المقابلة لمنزلها، فيما تبين أن وراء مقتلها طفلتين من أبناء الجيران بمشاهدة والدتهما.وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارا الشهر الماضى من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من أهالى قرية الحواوشة التابعة للمركز بالعثور على جثة طفلة داخل شيكارة وملقاة على سلالم أحد العقارات بالقرب من منزلها.وبانتقال ضباط المباحث بقيادة الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة، والنقيب محمد زين معاون المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أن الطفلة تدعى سهير أحمد شلبى وتبلغ من العمر ٣ سنوات، وبسؤال أهلها أكدوا أنها متغيبة ويبحثون عنها، وأن أحد الأشخاص يسكن في المنزل المقابل لهم عثر عليها داخل شيكارة على سلالم المنزل المقابل لهم.فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا"، وبانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق نتيجة كتم الأنفاس، مع وجود آثار محاولة هتك عرض بمهبل الطفلة وتبرز من فتحة الشرج.ولأهمية الواقعة جرى تشكيل فريق بحث يضم ضباط البحث الجنائى والأمن العام وإدارة المعلومات، حيث تبين من تحريات المباحث أن وراء الواقعة جارة الطفلة وابنتيها اللتين تتراوح أعمارهما ما بين 9 و12 سنة وذلك أثناء لهوهن معها.وبتقين الإجراءات جرى القبض على جارتها وتدعى "فاطمة. ف. ح" 29 سنة ربة منزل، وطفلتيها "داليا. ح. ه" 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائى، و"هالة. ح. ه" 12 سنة بالصف الخامس الابتدائى.وبمواجهة المتهمة اعترفت بما جاء فى تحريات المباحث، وأكدت أن طفلتها الأولى أحضرت الطفلة سهير للعب معها بالمنزل هى وشقيقتها الأخرى، حيث انشغلت بأعمال المنزل إلا أنها فوجئت عند دخولها الغرفة عليهم بعد فترة أن طفلتيها يجلسان على ظهر الطفلة سهير ويكتمان نفسها.وأضافت أنها قامت بإبعاد طفلتيها عنها إلا أنها فوجئت أنها توفيت وعندما سألتهما عما حدث، أكدتا أنهما أثناء لهوهما مع الطفلة فوجئتا أنها ترتدى فستانا بدون ملابس داخلية، فطلبتا منها أن يلعبا معا لعبة عريس وعروسة ودخلا بها للدولاب وحاولتا إدخال أصابعهما في مهبلها بالعنف فصرخت عدة مرات فقامتا بطرحها على الأرض وجلستا فوقها وكتمتا أنفاسها فى محاولة لكفها عن الصراخ وتهدئتها، مشيرة إلى أنها عندما تأكدت من وفاتها قامت بوضع الطفلة في شيكارة وإلقائها على سلالم المنزل لإبعاد التهمة عن طفلتيها.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار عرض المتهمة وطفلتيها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.