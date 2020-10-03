نهال نور: «النهاية» بصمتي الأولى في الدراما المصرية

أعربت الفنانة السورية نهال نور عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «النهاية» للمخرج ياسر سامي، الذي تعتبره أباها الروحي، فهو أول من اكتشفها منذ 14 سنة في كليب «تررم» مع الفنان محمود العسيلي، لتتعاون معه في آخر أعماله في الدراما المصرية في دور «ريناد» الطفلة الثائرة مع بطل المسلسل في مواجهة تسلط الشركات التي سيطرت على العالم وفقًا لأحداث المسلسل الفنتازية.وقالت الفنانة نهال نور، في تصريحات صحفية: «خلال زيارة خاصة قمت بها للمخرج ياسر سامي منذ فترة وبالصدفة خطرت له فكرة تجسيدي لشخصية «ريناد» وهي فتاة عمرها 13 سنة، ورغم أن سني الفعلي 19 سنة لكن شكلي الجسماني يوحي بسن أصغر من الحقيقي وهو ما شجعه على تجربتي في آداء الشخصية، وبالفعل أخذت مشهدين كتجربة ومثلتهما أمام المخرج المساعد محمد الطحاوي، ومؤلف المسلسل السيناريست عمرو سمير عاطف الذي تحايلت عليه في بداية الأمر وأقنعته بأني في المرحلة الإعدادية، وأن سني مناسبة للدور ولكني اعترفت له بحقيقة الأمر أثناء إفطار فريق عمل المسلسل أثناء عرضه بشهر رمضان».وكشفت نهال عن كواليس المسلسل التي وصفتها بأنها كانت صعبة لسفرهم للأردن للتصوير، بالإضافة لمشاهد الكر والفر من قوات الأمن داخل أحداث المسلسل وسط الجبال والأماكن الترابية فطوال 6 أشهر كانت مستمرة في الركض من أجل المسلسل، لكن هذا التعب والمجهود لم يضيع سدى، ولكن العمل تكلل بالنجاح وكنت أتابعه أنا وزملائي بكل فخر وسعادة لاشتراكي في مسلسل بهذه الضخامة والاتقان في التنفيذ.وأشارت نهال إلى مدى جمال الفنان يوسف الشريف واحترامه على المستوى الشخصي والفني واهتمامه بالممثل المشارك له في مشاهد المسلسل، وتجلى ذلك في مشهد جمعني به وبالفنانة سهر الصايغ وتحريضها له كروبوت لقتلي من خلال خنقي بيده، لكن خوفًا منه في التقمص الزائد وعدم تعريضي لأي إصابة تم تصوير المشهد إيحائيًّا دون استخدام قوة خنق فعلية.ونفت نهال أن يكون ذلك له علاقة فيما تناولت مواقع التواصل الاجتماعي من عدم رغبته في ملامسة الفنانات أثناء التصوير معللة ذلك بأن آراءه حرية شخصية له فكل شخص يستطيع أن يعبر داخل الفن بطريقته الخاصة.وذكرت نهال تفاصيل أصعب مشهد لها الذي جمعها بالفنان أحمد وفيق والمواجهة بينه وبينها محاولة منه للقبض على مجموعة الأطفال الهاربة من الملجأ وكل جريمتهم هي رغبتهم في التعلم وهو حق من حقوق البشر، وهي كانت مرعوبة من هذا المشهد، فقد استمر المونولوج الخاص بها حوالي 6 دقائق وأمام ممثل بحجم أحمد وفيق، ورغم أن دراستها في الثانوية العامة بالشعبة الأدبية لكنها لا تحب الحفظ ورغم ذلك استطاعت تنفيذ المشهد بجدارة.وعن غيابها وظهورها على فترات متباعدة خلال مشوارها الفني، قالت: «الأعمال رزق من ربنا فما يعرض عليا في وقت من الأوقات أقوم بالمشاركة به وبالطبع لن أرفض أي عمل ما دام جيدًا».وفيما يتعلق بالفترة المقبلة وبعد نجاحها في الثانوية العامة بنسبة 83% أعلنت نهال عن قرارها الالتحاق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج نتيجة تواجدها في الوسط الفني منذ طفولتها، وتأثير دراسة أختها الكبيرة للإعلام وحبها للإخراج فجعلتها تحب الإخراج هي الأخرى، وحاليًا تشارك نهال في ورشة للتدريب على امتحانات القبول بالمعهد مع المخرج شريف عماشة، وأرادت نهال أن يكون هذا الموضوع مفاجأة للمخرج ياسر سامي لحين قبولها بمعهد السينما ولكنه سيعرف الآن مع صدور هذا البيان.واختتمت الفنانة الشابة نهال نور حديثها، وقالت: «حلمي في المدى القصير أن أعمل في السينما لأن الفيلم مدته أقصر، وبذلك تصل إلى المشاهد بشكل أسرع، وعلى المدى البعيد أرغب في ترك بصمة لدى كل شخص يرى عملًا أكون مشاركة به سواء كممثلة كما حدث في مسلسل «النهاية» أو كمخرجة بعد إنهاء دراستي».