«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفي حكومي

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الفيديو المتداول لأحد موظفي الأمن الإداري بمستشفي برج البرلس المركزي وهو يمارس العادة السرية داخل إحدى دورات المياه حيث صور نفسه، موضحة أنه لا يوجد ما يثبت أن الفيديو تم تصويره داخل المستشفي.وقالت سلام في تصريح خاص لـ"الدستور" إن مدير المستشفي كتب على الفور مذكرة في هذا الشخص موجهة للشركة التي يعمل بها الموظف المتعاقدة مع المستشفي.وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن الفيديو الآخر المتداول لرجل وسيدة في وضع مخل بذات المستشفي، فهي واقعة قديمة قبل 3 سنوات وقد تم التحقيق فيها، لافتة إلى أنها زارت المستشفي اليوم السبت وتأكدت من سير العمل به، وأيضا على الخدمة الطبية المقدمة.وكان أهالي مركز برج البرلس، بدأوا في الحديث عن بعض الممارسات اللا أخلاقية التي تحدث داخل المستشفي متداولين عددا من الفيديوهات الجنسية، مطالبين بالتحقيق الفوري وإقالة مدير المستشفي.