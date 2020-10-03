«كحقل مليء بالفراشات».. رواية جديدة للروائية ياسمينة صالح

صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع رواية "كحقل مليء بالفراشات"؛ للروائية الجزائرية ياسمينة صالح.ياسمينة صالح هي واحدة من أهم الأصوات الروائية النسائية في الجزائر ما بعد جيل أحلام مستغانمي، حيث تميزت رواياتها بالبعد عن المشاكل النسوية التي اشتغلت عليها كاتبات أخريات، وتتميز روايات ياسمينة صالح بكونها أكثر عمق وتأن في تناول قضايا الإنسان والسجن والوطن.يذكر أن ياسمينة صالح من الروائيات الجزائريات اللواتي ترجمت أعمالهن إلى لغات أخرى كالفرنسية والإيطالية والفارسية.