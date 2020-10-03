محافظ المنوفية: إقامة معرض بالمجان لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية
السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:53 م
ولاء القاضىطباعة
قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إقامة معرض بالمجان لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية لأول مرة على أرض المنوفية، ابتدءًا من 23 أكتوبر الجاري بنطاق حي غرب، بجوار شارع مصر على كورنيش شبين الكوم.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه من حق أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المشاركة في المعرض لإتاحة الفرصة أمام الجميع لعرض منتجاتهم وتسويقها بأفضل صورة ممكنة، مؤكدا على الأهمية الاقتصادية للصناعات والحرف اليدوية فى توفير فرص عمل.
كما أكد محافظ المنوفية أن المعرض هو رسالة للعاملين في هذا القطاع تؤكد على الاهتمام بمساعدتهم وتقديم كافة أوجه الدعم، نظرا لما تمثله مشروعاتهم من قيمة مضافة للاقتصاد المصري وجزء من التراث والحضارة المصرية العريقة.
وعلى من يرغب في الاشتراك بالمعرض تقديم نموذج من الصناعة الخاصة به إلى إدارة التعاون الدولى بديوان عام محافظة المنوفية، وملء استمارة التقديم مرفق بها صورة البطاقة الشخصية للمتقدم في الفترة من غدا الأحد 4/10/2020 حتى 11/10/2020 ولمدة أسبوع، كما تم وضع رقم تليفون وايميل للاستفسار والتواصل من خلالهم وهم 048235226 "[email protected]"
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه من حق أصحاب الحرف اليدوية والتراثية المشاركة في المعرض لإتاحة الفرصة أمام الجميع لعرض منتجاتهم وتسويقها بأفضل صورة ممكنة، مؤكدا على الأهمية الاقتصادية للصناعات والحرف اليدوية فى توفير فرص عمل.
كما أكد محافظ المنوفية أن المعرض هو رسالة للعاملين في هذا القطاع تؤكد على الاهتمام بمساعدتهم وتقديم كافة أوجه الدعم، نظرا لما تمثله مشروعاتهم من قيمة مضافة للاقتصاد المصري وجزء من التراث والحضارة المصرية العريقة.
وعلى من يرغب في الاشتراك بالمعرض تقديم نموذج من الصناعة الخاصة به إلى إدارة التعاون الدولى بديوان عام محافظة المنوفية، وملء استمارة التقديم مرفق بها صورة البطاقة الشخصية للمتقدم في الفترة من غدا الأحد 4/10/2020 حتى 11/10/2020 ولمدة أسبوع، كما تم وضع رقم تليفون وايميل للاستفسار والتواصل من خلالهم وهم 048235226 "[email protected]"