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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أزمة بـ«المحامين» بسبب تشكيل مجلس إدارة نادى 6 أكتوبر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:55 م
محمود الداخلي، عضو
محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين
محمد جعفر
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أعلن محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين ونقيب جنوب الجيزة، عن بطلان قرار نقيب المحامين رجائي عطية، بتكليف عبدالحفيظ الروبي، عضو المجلس، بتشكيل مجلس لإدارة نادي المحامين بأكتوبر، وكذلك بطلان إعلان الروبي لمجلس لإدارة النادي، مؤكدا أن اختيار مجلس إدارة هذا النادي من حق مجلس النقابة الفرعي المنتخب.

وشدد الداخلي، في خطاب وجهه إلى النقيب العام وعضو المجلس عبدالحفيظ الروبي: قرار كل منكما باطل سواء بتشكيل مجلس لإدارة النادي أو تكليف الروبي بذلك، لأن مجلس نقابة جنوب الجيزة هو مجلس إدارة النادي، ولن أسمح بأي تشكيل أو تعيين مجلس إدارة أو تسليم النادي إلى مجلس أيا كان إلا بمعرفة مجلس جنوب الجيزة.

وتابع: مجلس جنوب الجيزة أولى بتشكيل مجلس إدارة نادي ٦ أكتوبر وليس النقابة العامة، وكما أن مجلس إدارة النادي لا بد أن يكون من داخل أعضاء الجمعية العمومية لجنوب الجيزة.

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