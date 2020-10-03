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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البيطريين: إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع الميكنة أكتوبر 2020

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:21 م
نقابة الأطباء البيطريين
نقابة الأطباء البيطريين
عبدالناصرمحمد - فاتن خديوي
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قال الدكتور محمد عفيفي سيف، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، مسئول لجنة تكنولوجيا المعلومات بالنقابة العامة، إنه من المقرر أن تطلق النقابة خلال شهر أكتوبر الجارى، التشغيل التجريبي للنظام الجديد للميكنة، وربط كل إدارات النقابة العامة إلكترونيًّا، وذلك بالتوازي مع استمرار العمل بالنظام القديم.

وأوضح عفيفى أن الهدف من التشغيل التجريبى هو إجراء تقييم فعلى للمنظومة، وتجربتها أثناء العمل الفعلى لكل الإدارات، وربط كل الإدارات ببعضها، وتحليل الفجوات Gap analysis، ومعرفة الثغرات والمشاكل تمهيدًا لتقييم فنى للمشروع بشكل كامل، والربط بين النقابة العامة والفرعيات، تسهيلًا لأي خدمات نقابية مقدمة للأطباء البيطريين، وكذلك التطوير من منظومة العمل الإداري والمالى بالنقابة العامة، وذلك تمهيدًا للانتهاء من مشروع الميكنة بشكل كامل، بعد تأخر الانتهاء منه لعدة سنوات.

ولفت عفيفى إلى أن اختيار إطلاق التشغيل التجريبى فى الوقت الحالى، نظرًا لإقبال الأعضاء بشكل كبير خلال آخر 3 أشهر فى العام "أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر"، على تجديد وسداد الاشتراكات، ومشروع العلاج، وكذلك تقفيل الميزانية، وغيرها من الخدمات، مما سيشكل ضغطًا كبيرًا على نظام الميكنة، والذى سيمكن النقابة من إجراء تحليل جيد لتطبيق المشروع، حيث إن أى مشكلات ستظهر أثناء العمل الفعلى.

وأكد أن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، وهيئة المكتب وأعضاء المجلس، حريصون على تسليم المشروع وتشغيله بشكل سليم، دون أى معوقات أو أخطاء، وفى أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى تعاون الأمانة العامة وأمانة الصندوق بالنقابة العامة، وكذلك حرص الإدارة المالية، وكل الأقسام الإدارية على تطبيق وتشغيل المشروع لتسهيل الدورة الإدارية والمالية بالنقابة، وتسهيل الخدمات المقدمة للأطباء البيطريين.

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