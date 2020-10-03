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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون وفون دير لاين يتفقان على العمل بجد للتوصل لاتفاق بعد بريكست

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:26 م
جونسون
جونسون
وكالات
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اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على العمل على نحو مكثف للتوصل إلى اتفاق حول اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست بعد قمة بينهما عبر تقنية الفيديو.

وقالت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان: "لقد وجّها كبار المفاوضين للعمل على نحو مكثف من أجل جسر الفجوات بين الجانبين، وأضافت أنهما "اتفقا على التحدث في شكل دوري حول المسألة".

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