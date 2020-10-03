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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير عراقي: وزارة النفط حريصة على تطوير قطاع تكرير النفط الخام

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:28 م
وزير النفط العراقي
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار
وكالات
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صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، بأن وزارة النفط حريصة على تطوير قطاع تكرير النفط الخام والاستثمار الأمثل للنفط والغاز في العراق.

وقال وزير النفط خلال مراسم وضع حجر الأساس لرفع الطاقة التكريرية لمصفاة حديثة بمحافظة الأنبار من 16 ألف برميل إلى 36 ألف برميل باليوم والتخطيط لزيادة الطاقة التكريرية إلى 70 ألف برميل خلال السنوات المقبلة "إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لزيادة الطاقات الإنتاجية من المشتقات النفطية في محافظة الأنبار".

وأضاف: "نعمل على تطوير الوحدات الإنتاجية وإضافة وحدات جديدة لإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة وصديقة للبيئة فضلا عن توفير فرص العمل لمواطني محافظة الأنبار غربي العراق".

وذكر "أن وزارة النفط ماضية بخططها لتطوير جميع قطاعات الصناعة النفطية وفق أسس ومعايير ومواصفات عالمية وعلينا بذل المزيد من الجهود لإتمام ذلك".

وقال عبد الجبار إن وزارة النفط ماضية مع الشركات العالمية في استئناف تنفيذ مشروع استثمار الغاز الطبيعي في حقل عكاس والذي يعد من المشاريع الستراتيجية المهمة في قطاع الغاز الطبيعي في محافظة الأنبار".

وقال مدير عام شركة مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن في تصريح صحفي إن وزارة النفط "ستقوم بدعوة الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء المصافي للتفاوض معها في إضافة وحدة إنتاجية جديدة وفق المواصفات الأوروبية الحديثة بطاقة 36 ألف برميل باليوم لترتفع طاقة المصفاة إلى 70 ألف برميل مستقبلا".

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