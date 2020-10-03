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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شخص يلقي عبوات حارقة ويصيب 8 أشخاص بألمانيا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:58 م
عبوات حارقة
عبوات حارقة
وكالات
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ألقى رجل في مدينة مارباخ جنوب غربى ألمانيا عبوات حارقة على منزل سكني وكنيسة ومركز شرطة فتسبب في وقوع إصابات لثمانية أشخاص وأضرار مادية كبيرة.

وتسببت الجريمة التي وقعت ليلة الجمعة السبت الماضية في حدوث أضرار مادية تزيد عن نصف مليون يورو.

وإلى جانب تفوهه بألفاظ غير مفهومة، ردد الرجل الألماني الجنسية 42 عاما "شعارات معادية للأجانب والشرطة" أثناء القبض عليه، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة.

وحسب الانطباع الأول، فإن الشرطة تفترض أن الرجل ارتكب جريمته في "حالة نفسية غير عادية"، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أفكار يمينية متطرفة وراء الجريمة ومدى تأثيرها عليها.

كان الرجل ألقى عبوة بدائية الصنع على باب مدخل مركز للشرطة في مارباخ قرابة الساعة الثالثة صباحا، وفي نفس الوقت أبلغ شهود عيان عن إلقاء عبوتين أخريين بالقرب من مركز الشرطة، إحداها على منزل سكني والأخرى على الكنيسة الإنجيلية. ومن المرجح أنها زجاجات مولوتوف.

وقد تمكن رجال الإنقاذ من إطفاء العبوة التي ألقيت على الكنيسة، كما أخرجوا خمسة من سكان المنزل إلى خارجه، وبسبب المستويات العالية من أول أكسيد الكربون فقد هرع سكان البيت المجاور إلى الخارج أيضا.

وأُصِيْب أربعة من سكان المنزل واثنان من رجال الإسعافات الأولية بالإضافة إلى اثنين من أفراد الشرطة بإصابات طفيفة، فيما قُدِّرَت الخسائر المادية في المنزل الذي تقطنه أكثر من عائلة بما لا يقل عن 500 ألف يورو، حيث لم يعد المنزل يصلح للسكن بعد الحريق.

وقُدِّرَت الخسائر المادية في الكنيسة بنحو 10 آلاف يورو، فيما لم يتم تقدير الخسائر في مركز الشرطة بعد.

وتم إلقاء القبض على الرجل بعد الهجوم مباشرة، وقد ألقى الرجل الذي كان مسلحا بهراوة، زجاجة خمر على شرطية، وسيتم اقتياده اليوم ليمثل أمام قاضي تحقيقات.

يشار إلى أن الرجل لم يكن محل متابعة من الشرطة حتى وقوع الجريمة.

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