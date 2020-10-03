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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرهان: نتائج اتفاق السلام ستساند الحكومة الانتقالية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:00 م
الفريق عبدالفتاح
الفريق عبدالفتاح البرهان
عبير سليم
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قال الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم السبت، إن نتائج اتفاق السلام ستساند الحكومة الانتقالية.

وأضاف "البرهان" في كلمته خلال توقيع اتفاق السلام، أن الشعب السوداني صاحب الحق في مراقبة تنفيذ اتفاق السلام.

ودعا حركتي عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور للانضمام لاتفاق السلام.

ووقعت الحكومة السودانية الانتقالية وحركات الكفاح المسلح المنضوية تحت لواء "الجبهة الثورية"، اليوم، في جوبا عاصمة جنوب السودان، اتفاق السلام الذي طال انتظاره، بمشاركة رئيسى الوزراء والمخابرات العامة مصطفى مدبولي واللواء عباس كامل، وسط حضور دولي وإفريقي وأجنبي ومحلي واسع.

وينهي الاتفاق التاريخي عقودًا من الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي خلفت ملايين الضحايا بين قتيل وجريح ونازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.

ووقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، أغسطس الماضي، اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان جناح مني مناوي، بحضور رئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك.

وعالج الاتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية وتقاسم السلطة والثروة.

وتلخص أبرز بنود الاتفاق في وقف الحرب وجبر الضرر واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب، وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

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