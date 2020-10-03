رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للألومنيوم» تكرم فريق اليد بعد حصوله على المركز الثانى

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:03 م
مصر للألومنيوم تكرم
مصر للألومنيوم تكرم فريق اليد
أسامة الشندويلي
طباعة
كرّم المهندس محمود سالم، رئيس شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام فريق كرة اليد التابع للشركة عقب حصوله على المركز الثاني لبطولة الشركات رقم 53 وأيضًا فريق الإسكواش الحاصل على المركز الأول للبطولة.

وتحظى شركة مصر للألومنيوم بالاهتمام بالنشاط الرياضي لدى الشركة، حيث يعد نادي مصر للألومنيوم من الأندية المهمة في الصعيد.

وتسعى شركة مصر للألومنيوم لإحداث تطوير في خط الإنتاج السابع لديها في إطار العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة سنويًا.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

موضوعات متعلقة

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

النيابة تعاين حادث تصادم قرية شوشة وتصرح بدفن 5 جثث

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح‬ (صور)

image description

إحالة رئيس قرية الشعراء بدمياط للتحقيق لتقصيره فى مهام عمله

image description

«لرصد مدى الالتزام».. محافظ دمياط في زيارة مفاجئة لوحدة صحية

image description

اكتشاف أثرى بسقارة

image description

بيتسو موسيمانى يتسلم فانلة الأهلى

الأكثر قراءة

«صحة كفرالشيخ» تكشف حقيقة الفيديوهات الجنسية داخل مستشفى

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

الفريق المعالج لترامب: علاج الرئيس من كورونا يستمر نحو 10 أيام

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

دراسة: القمر سلب 60% من الغلاف الجوى للأرض

أوعية إلكترونية لعلاج الجروح والأعضاء التالفة

اضبط تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة الدروس المقررة

تردد القنوات التعليمية الابتدائية والإعدادية 2020 على النايل سات

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

«كحقل مليء بالفراشات».. رواية جديدة للروائية ياسمينة صالح

قصور الثقافة تحتفل مع أبناء المنيا بذكرى انتصارات أكتوبر

أحمد سويلم معلقًا على كشف حساب «كتاب مصر»: الإنجازات غير فاعلة

فى يومه العالمى.. «القومي للترجمة» يقدم خصومات 50% على إصداراته