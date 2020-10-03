«مصر للألومنيوم» تكرم فريق اليد بعد حصوله على المركز الثانى

كرّم المهندس محمود سالم، رئيس شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام فريق كرة اليد التابع للشركة عقب حصوله على المركز الثاني لبطولة الشركات رقم 53 وأيضًا فريق الإسكواش الحاصل على المركز الأول للبطولة.وتحظى شركة مصر للألومنيوم بالاهتمام بالنشاط الرياضي لدى الشركة، حيث يعد نادي مصر للألومنيوم من الأندية المهمة في الصعيد.وتسعى شركة مصر للألومنيوم لإحداث تطوير في خط الإنتاج السابع لديها في إطار العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة سنويًا.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.