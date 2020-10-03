بورسعيد تواصل الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا موسعا، فى إطار مواصلة متابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء، وذلك بحضور الأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد. ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.وخلال اللقاء، تم التأكد من رفع المناسيب من الأماكن التى شهدت تكدس وتراكم المياه، وذلك منعا لحدوث أى تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء، وكذلك التأكد من استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار وتكثيف كل الاستعدادات والمعدات الخاصة بالتعامل مع سوء الأحوال الجوية فى مختلف الأحياء.كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة ارسال كافة مخلفات الأحياء من القمامة لمصنع تدوير القمامة والذى يستوعب ٥٥٠ طنا يوميا من القمامة وذلك حفاظا على تشغيل المصنع، ومنع تواجد أى مخلفات داخل الأحياء، والارتقاء بمستوى النظافة على أعلى مستوى.