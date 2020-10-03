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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير الاتحاد الأوروبي في موسكو: من المبكر الحديث عن فتح الحدود مع روسيا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:17 م
فتح الحدود مع روسيا
فتح الحدود مع روسيا
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قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، اليوم السبت، إنه لا يزال من المبكر الحديث حول فتح الحدود الأوروبية أمام مواطني روسيا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال السفير: "أعتقد أنه حين نرى ارتفاعا في عدد إصابات فيروس كورونا فمن الصعب الإجابة على هذا السؤال، نحن نرى ذلك في روسيا وفي دول الاتحاد الأوروبي، فلا توجد آفاق قريبة لفتح الحدود".

وتبقى الحدود بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي مغلقة منذ ربيع العام الجاري بسبب تدهور وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

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