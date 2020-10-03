محافظ بورسعيد يوجه برفع جميع السيارات المتروكة بجميع الأحياء

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، برفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة بجميع أحياء بورسعيد، ووضعها بجراج المحافظة، مع دفع رسم إيواء، على أن يتم التعامل معها خلال 6 أشهر من خلال هيئة الخدمات الحكومية فى حال عدم قيام أصحابها بالتصرف فيها.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء، بحضور عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد وعدد من الشباب.كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تنفيذ القرار فى أسرع وقت، على أن يتم البدء برفع السيارات المتهالكة من مدينة بورفؤاد أولًا، يتبعها كل الأحياء بالمحافظة، موضحًا أن هذا الإجراء يأتى فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لبورسعيد، تماشيًا مع الطفرة التنموية والخدمية المقدمة فى كل المجالات.