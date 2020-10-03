المتحدث العسكري ينشر فيديو الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر

عرضت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو بعنوان الذكرى "47" لنصر أكتوبر.وتضمن الفيديو مقتطفات من حرب أكتوبر وكلمة للرئيس الراحل محمد انور السادات أثناء حرب أكتوبر 73 وما بعدها من عرض انتصارات القوات المسلحة المصرية علي الشعب المصر.وتم عرض مقتطفات من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عن مكافحه الارهاب وكيفية تحقيق الانتصارات في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات.