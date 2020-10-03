نقيب المحامين يشكل مجلس إدارة مؤقت لنادي 6 أكتوبر

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لمدة عام لنادي محامي 6 أكتوبر، وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وبعد الإلمام بظروف النادي وتردي الأحوال فيه.يأتي ذلك بعد التوقف التام للنادي عن أداء الخدمات لتعطل ملاعبه وذبول الخضرة فيه وتهديد الأشجار بالسقوط بسبب انقطاع المياه عنه، وتردي الإدارة فيه، وعدم التصدي لذلك على وجه فعال ينهض بالنادي ومرافقه وملاعبه، ويفتحه للمحامين وأسرهم.وقال النقيب: نظرًا لما تتطلبه هذه الأحوال من وجوب سرعة البت وتهيئة الأسباب اللازمة لإقالة النادي من عثرته ومباشرة نشاطه، قررنا تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمدة عام، لإدارة الأزمة وإعادة فتح المياه، والنهوض بالنادي وتهيئته سريعًا للقيام برسالته.كما قرر أن تعرض أعمال مجلس الإدارة المؤقت على عبدالحفيظ الروبي باعتباره رئيسًا للجنة الأندية بالنقابة العامة، وعلى محمود الداخلي بوصفه النقيب السابق لجنوب الجيزة، وعضو مجلس النقابة العامة.