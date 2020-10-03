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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير النقل يتابع تنفيذ 3 مشروعات ضخمة في مجال الجر الكهربائي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:05 م
وزير النقل
وزير النقل
علا غزال
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تفقد اليوم السبت، الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان، حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة، حيث اطمأن الوزير في بداية الجولة على تقديم كل التسهيلات والخدمات لركاب المترو خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي، وعلى توافر كل خدمات الاشتراكات ثم اطلع الوزير على معدلات تنفيذ محطة سكة حديد السويس، حيث أشار وزير النقل إلى أن هذا الخط سيتم مستقبلا ازدواجه وتحويله من العمل بالديزل إلى العمل بالكهرباء.

كما أكد وزير النقل على أهمية هذه المحطة التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا؛ ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى (عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة السويس) ومحطة للسوبر جيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

بعدها توجه الفريق مهندس كامل الوزير إلى متابعة معدلات تنفيذ كل محطات وجسر مشروع القطار الكهربائي حيث تفقد كباري المستقبل 1 و2 ومحطات المستقبل والشروق ونفق الشروق وورشة القطار الكهربائي ببدر وباقي المحطات وصولًا محطتي العاصمة الإدارية 1 و2 كما اطلع الوزير على معدلات التنفيذ، حيث وصلت النسبة الكلية للأعمال الإنشائية للمشروع 55%، فحين كان معدل إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائى 54% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من ما يقرب 45% من أعمال الكباري بالمشروع و77% من أعمال الأنفاق، و30% من أعمال جسور السكك وحوالى 55% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع للانتهاء من كافة الأعمال المدنية بنهاية ديسمبر 2020 والأعمال الكهروميكانيكية بنهاية يوليو 2021 لبدء تجارب التشغيل في أغسطس 2021 ليتم تشغيله بشكل كامل في بداية أكتوبر 2021، وأن تتم كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة، كما وجه الوزير قيادات هيئة الأنفاق بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإمتداد القطار الكهربائى جنوبًا إلى المدينة الرياضية بطول 14 كم ليشمل عدد (3) محطات وشمالًا إلى محطة العاشر 2 بطول حوالى 5.3 كم ليشمل عدد (1) محطة ليصل إجمالي طول الخط إلى 90 كم، بإجمالي 16 محطة وإجمالي تكلفة 2.5 مليار دولار.

ثم تفقد وزير النقل أولى محطات القطار الكهربائي السريع العلمين العين السخنة وهي محطة العاصمة الإدارية (التبادلية مع امتداد القطار الكهربائي LRT والذي يبلغ طوله 438 كم وعدد محطاته 9 محطات إجمالي تكلفته التقديرية 8.5 مليار يورو، بعدها تفقد وزير النقل مسار مشروع تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية بدءا من محطة العاصمة الإدارية 2 مرورًا بمحور محمد بن زايد و90 الجنوبي ثم محور المشير ثم الحي السابع وصولا إلى محطة الاستاد بيوسف عباس والذي يقوم بتنفيذه تحالف شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب) بطول 54 كم تقريبًا الذي تبلغ محطاته 23 محطة حيث تم نهو 80% من أعمال تصميمات المشروع و90% من أعمال التربة وجارٍ تنفيذ أعمال الخوازيق والهيكل الخرساني، ومن المقرر بدء توريد الوحدات المتحركة اعتبارا من يوليو 2021 كما يتم تنفيد مونوريل السادس من أكتوبر بطول 42 كم والذي تبلغ محطاته 11 محطة؛ ليصل إجمالي أطوال مشروعي المونوريل إلى 96 كم بإجمالي تكلفة 3 مليارات يورو.

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