ضبط 94 كيلو لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمطروح (صور)

تمكنت حملة على الأسواق ومحلات الجزارة بمطروح من ضبط 94 كيلو لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتوقيع 3 محاضر خلال حملة لمراجعة المعروض من اللحوم والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.جاء ذلك استمرارا لتنفيذ تكليفات خالد شعيب محافظ مطروح وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق مع المتابعة المستمرة لمنع أي تجاوزات والاطمئنان على سلامة الاغذية خاصة اللحوم المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.وشنت حملة مكبرة برئاسة مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري بمطروح بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بشن حملة على الأسواق.أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات منها ضبط 3 مخالفات بكميات 87 كيلو من اللحم الضاني مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 7 كيلو لحوما مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بالمخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة.