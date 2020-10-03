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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يستقبل متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:48 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا علي حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، مؤكدا أن المحافظة ستشهد افتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام، جاء ذلك خلال لقائه بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP" وهما: هيام فاروق ومحمد حسان، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ.

واستعرض المحافظ، خلال لقائه عددا من المقومات، مؤكدا أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا، ويوجد بها منطقة صناعية، واشتهرت بصناعة الغزل والنسيج من خلال محالج الأقطان وستعيد الدولة إحياء تلك الصناعة مرة أخرى على أرض المحافظة من خلال المدينة النسيجية الحرة والتي يجرى إنشاؤها على مساحة 306 أفدنة بالمنطقة الصناعية، لتضم كل مصانع الغزل والنسيج، وتعود الريادة لمصر مرة أخرى في صناعة الغزل والنسيج.

وأضاف المحافظ أن هناك جهودا وسبلا لتنشيط السياحة في المحافظة التي تضم مواقع أثرية فريدة، بها أثار فرعونية ورومانية ويونانية وقبطية وإسلامية مثل تونا الجبل والاشمونين وتل العمارنة وبني حسن والبهنسا ودير السيدة العذراء بجبل الطير،لافتا أن دير السيدة العذراء بمركز سما لوط، يشهد حاليا أعمال تطوير شامل، حيث يعد أحد المواقع المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر، وتم وضعها ضمن خريطة الحج السياحي على مستوى العالم.

وأكد المحافظ أهمية الاهتمام بالعنصر البشري كونه أحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر.

من جانبه أوضح "نائب المحافظ" أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ
خطة الدولة لبناء صف ثانٍ من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن المحافظة أعدت برنامج خاص للمتدربين تحت إشراف نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي


وأشار أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهر، في إطار التدريب العملي والميداني
الذي يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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