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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«المنارة» الأسقفية ينظم تدريبا لتنمية مهارات ذوي الهمم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:57 م
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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ينظم مركز المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم السبت، اللقاء الدوري لأولياء الأمور لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، ينظم المركز عدد من الأنشطة طوال أكتوبر الجاري أهمها تدريبات للأطفال على شراء الخضروات من السوق وإعداد الوجبات الغذائية بمساعدة المعلمات إلى جانب تدريبات حرفية للأطفال تمكنهم من إعداد مشغولات يدوية من الخرز وتعرٌفهم بمبادئ الخياطة وصناعة الشمع بالإضافة إلى متابعة تنفيذ البرنامج التعليمى اليومي والأكاديمي للأطفال بأتباع منهج منتسورى بهدف توفير الدعم والارشاد المستمر.

مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة تابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية والتى تمثل الذراع التنموي لرئاسة طائفة الكنسية الأسقفية الأنجليكانية في مصر.

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