في نقاط سريعة.. تعرف على «سوق العبور» الأهم في القاهرة

واصلت محافظة القاهرة تجديدها وتطويرها للأسواق، وجاء الاهتمام الأكبر من أجهزة المحافظة بسوق العبور. وفي التقرير التالي تستعرض "الدستور" في نقاط سريعة أهمية سوق العبور بالمحافظة.- يقع سوق العبور على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي شرق القاهرة عند الكيلو 25 وعلى بعد 4 كيلو متر من الطريق الدائري.- تم بناء السوق على أحدث مستوى عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث الحداثة.- تبلغ مساحته 300 فدان، كما بلغت تكلفة إنشاء السوق 229 مليون جنيه.- روعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأساليب استهلاكه وتم افتتاحـه في 1061994،- قدم السوق حلولا للأسواق المجاروة له محافظًا على الخضروات والفاكهة والتي كان يفقد منها في الأسواق المجاروة له من 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا.-يستوعب السوق 361 طن منتجات غذائية في الساعة الواحدة، 3.5 مليون طن سنويا قيمتها 7 مليار جنيه.- يستوعب السوق 6500 تاجر ويحتوي على أكبر تجمع لتجار الخضراوات والفاكهة والأسماك.