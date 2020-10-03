في نقاط سريعة.. تعرف على «سوق العبور» الأهم في القاهرة
السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:56 م
مصطفى عبداللهطباعة
واصلت محافظة القاهرة تجديدها وتطويرها للأسواق، وجاء الاهتمام الأكبر من أجهزة المحافظة بسوق العبور. وفي التقرير التالي تستعرض "الدستور" في نقاط سريعة أهمية سوق العبور بالمحافظة.
- يقع سوق العبور على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي شرق القاهرة عند الكيلو 25 وعلى بعد 4 كيلو متر من الطريق الدائري.
- تم بناء السوق على أحدث مستوى عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث الحداثة.
- تبلغ مساحته 300 فدان، كما بلغت تكلفة إنشاء السوق 229 مليون جنيه.
- روعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأساليب استهلاكه وتم افتتاحـه في 1061994،
- قدم السوق حلولا للأسواق المجاروة له محافظًا على الخضروات والفاكهة والتي كان يفقد منها في الأسواق المجاروة له من 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا.
-يستوعب السوق 361 طن منتجات غذائية في الساعة الواحدة، 3.5 مليون طن سنويا قيمتها 7 مليار جنيه.
- يستوعب السوق 6500 تاجر ويحتوي على أكبر تجمع لتجار الخضراوات والفاكهة والأسماك.
- يقع سوق العبور على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي شرق القاهرة عند الكيلو 25 وعلى بعد 4 كيلو متر من الطريق الدائري.
- تم بناء السوق على أحدث مستوى عالمي ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث الحداثة.
- تبلغ مساحته 300 فدان، كما بلغت تكلفة إنشاء السوق 229 مليون جنيه.
- روعي في تصميمه طبيعة المجتمع المصري وأساليب استهلاكه وتم افتتاحـه في 1061994،
- قدم السوق حلولا للأسواق المجاروة له محافظًا على الخضروات والفاكهة والتي كان يفقد منها في الأسواق المجاروة له من 50-60% في بعض الأصناف وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيه سنويا.
-يستوعب السوق 361 طن منتجات غذائية في الساعة الواحدة، 3.5 مليون طن سنويا قيمتها 7 مليار جنيه.
- يستوعب السوق 6500 تاجر ويحتوي على أكبر تجمع لتجار الخضراوات والفاكهة والأسماك.