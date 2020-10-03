باكستان تُخضع وافدي عدة دول لاختبارات كورونا

أدرجت هيئة الطيران المدني الباكستانية، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، لتكون من بين الدول التي يتعين على الوافدين منها تقديم نتائج سلبية لاختبار "PCR" لكوفيد- 19، قبل صعودهم الطائرة وأن تكون مدته 96 ساعة كحد أقصى.وأصدرت الهيئة- حسبما ذكرت قناة (سماء تي في) الباكستانية اليوم السبت- معايير تشغيل داخلية جديدة إلزامية لرحلات الطيران الوافدة إلى البلاد، من بينها اختبارات كوفيد-19، وستدخل حيز التنفيذ من اليوم الخامس من شهر أكتوبر الجاري.وأجرت هيئة الطيران المدني تقيسمًا للدول، بين فئة "إيه" المعفاة من الإلزام السابق منها أستراليا، وبيلاروسيا، وبلغاريا، وكندا، والصين، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، واليابان، ورواندا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، فيما تخضع فئة "بي" للإلزام السابق.وأوضحت الهيئة أن الركاب الأصغر من 12 سنة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والوفود الدولية رفيعة المستوى، معفاة من اختبارات "PCR"، ومع ذلك يتعين عليهم تقديم نموذج إعلان صحي في المطار عند وصولهم إلى باكستان.