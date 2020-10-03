وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لعشرينية وطفلها مريضان بالإيدز

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزي لفحص البلاغ الوارد من مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية بشأن وجود فتاة عشرينية وطفلها وعمره شهران بلا مأوى ومرضى بالإيدز داخل المستشفى.وتوجه أعضاء فريق التدخل السريع المركزي للمستشفى وتم الإطلاع على ملف الفتاة وطفلها، وتبين أنها كانت تعاني من بعض الاضطرابات العصبية والنفسية وتتعاطى المخدرات، ودخلت المستشفى عن طريق الشرطة ومحرر لها محضر، حيث وجدت ملقاة في مجمع للقمامة في حالة إعياء شديدة وحامل بالشهر السابع.وأجرى المستشفى الكشف الطبي الكامل على الفتاة وتلقت العلاج اللازم وتبين أنها مصابة بمرض نقص المناعة "الإيدز" وولدت طفلها وتم تحليل عينة دم من الطفل لبيان انتقال المرض له من عدمه وتبين إيجابية انتقال المرض له.وتواصل قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى مع أقارب الفتاة ولكنهم رفضوا استلامها هي وطفلها، فتم فتح ملف بمستشفى الحميات بالعباسية للفتاة وطفلها كي تتلقى العلاج الشهري لمرض الإيدز، كما تم تحرير محضر بولادة الطفل والعرض على النيابة العامة لإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية.وتدعى الفتاة "ر. أ. ب" وليس لديها أي أوراق تثبت شخصيتها وتبلغ من العمر 20 عاما، والطفل ويدعى "ي. أ. ب" ويبلغ من العمر شهرين وليس لديه أي أوراق ثبوتية.ونسق فريق التدخل السريع المركزي مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم إيداع الطفل "دار الخير" لرعاية مرضى السرطان كون الأم غير مؤهلة للتعامل معه، كما تم إيداع الفتاة في مؤسسة "معانا" لإنقاذ إنسان لتحسن حالتها النفسية والصحية وإعادة تأهيلها وتدريبها للتعايش مع المرض، وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للأم وطفلها.ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الفريق باتخاذ الإجراءات التالية، متابعة حالة الطفل الصحية وتلقيه العلاج والتطعيمات الدورية، ومتابعة حالة الفتاة الصحية وحصولها على العلاج والتأهيل للتعايش مع المرض.كما وجهت القباج بالتنسيق مع إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لاستخراج الأوراق الثبوتية والشخصية للأم وطفلها، وتوفير جميع متطلبات الأم وطفلها داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.