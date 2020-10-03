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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح باب التقدم بتظلمات لأصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة، لمدة شهر مع قيام اللجنة بفحص الطلبات التي سبق تقديمها خلال

محافظ بورسعيد يفتح باب التظلمات لأصحاب الحصص الاستيرادية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:46 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إعادة فتح باب التقدم بتظلمات لأصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة، لمدة شهر مع قيام اللجنة بفحص الطلبات التي سبق تقديمها خلال الفترة الماضية والتي بلغت حوالي 2200 طلب.

وأشار المحافظ، خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة المدينة الحرة لدراسة موقف الحصص الاستيرادية، إلى أن اللجنة تختص ببحث أوضاع المولودين خارج المحافظة خلال فترة التهجير منذ عام 1969 حتى عام 1975.

وأكد أنه يجرى تلقي الطلبات بالبريد على عنوان الجهاز التنفيذي، ومرفق بها: صورة بطاقة الرقم القومي، ومستخرج رسمي مميكن لقيد الميلاد، ومستخرج رسمي مميكن للقيد العائلي للوالد، وصورة مستخرج السجل التجاري حديث لعام 2020 متضمنا النشاط الاستيرادي، صورة البطاقة الضريبية سارية مسجل بها نشاط الاستيراد، أن يكون مشتركا في التأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية.

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