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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: تنسيق مع «التعليم» لعودة آمنة للمدارس

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:04 م
الدكتور خالد مجاهد،
الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هناك استعدادات مكثفة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لعودة آمنة للطلاب إلى المدارس تضمن وقايتهم من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الخطة الوقائية تم توزيعها على كل المديريات لمتابعة تطبيقها في المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضح مجاهد لـ"الدستور"، أنه تم التشديد على التطهير المستمر للأسطح المشتركة، والتي تشمل "مقابض الأبواب خاصة الحمامات ومقابض حنفيات المياة- الكراسي والاستراحات- أحرف السلالم"، وذلك باستخدام كحول 70% أو الكلور المخفف مع ضرورة ارتداء قفازات أثناء التطهير.

وأكد أنه تم توجيه المدارس بوضع مخلفات الطلاب التي تشمل الكمامات والقفازات والمناديل الشخصية المستعملة، بالإضافة إلى المخلفات الطبية الأخرى في سلات خاصة والتعامل معها باعتبارها نفايات طبية خطرة، حيث سيتم وضعها في أكياس حمراء، وتقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالإشراف على التخلص الآمن من تلك النفايات بالتنسيق مع الإدارات الصحية في المحافظات.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم توجيه المدارس بتخصيص غرفة للعزل المؤقت لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بالمدارس، والتي تشمل الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة.

وأضاف أنه عند الاشتباه في إصابة أي طالب بفيروس كورونا المستجد يتم عزله في غرفة العزل المؤقت بصحبة أحد المشرفين لحين حضور الطبيب المختص وولي الأمر، وإحالة الحالة إلى المستشفى بموجب الإجراءات المتبعة من جانب الإدارة التعليمية، ويتم التأكيد على تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين بغرفة العزل المؤقت.

وأشار مجاهد إلى أنه في حال تعذر ارتداء الطالب المشتبه في إصابته بفيروس كورونا للكمامة، إذا كان يشتكي من ضيق في التنفس، فيجب ارتداء الكمامة لكل المتعاملين، والتباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين وعدم التواجد بغرفة العزل إلا للضرورة القصوى.

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