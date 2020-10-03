العثور على رئيس بلدية سابق تابع لأردوغان ميتًا في ظروف غامضة

عثرت الشرطة التركية على رئيس بلدية أكيازي السابق عن حزب العدالة والتنمية، يشار يازجي، ميتًا داخل سيارته بشارع باليكسير بمنطقة كارتال، دون تحديد سبب محدد للوفاة.وعثرت عناصر حراس الليل، التنظيم الذي أسسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على سيارة متوقفة وداخها شخص ميت، وفقًا لما أوردته جريدة "جمهورييت" التركية.فيما ذكرت جريدة "سوزجو" التركية، أنه بالكشف الطبي على الشخص تبين أنه يشار يازجي، 54 عامًا، وسبق أن عمل رئيسًا لبلدية منطقة أكيازي في صقاريا، فيما أشارت الفرق الطبية إلى احتمالية وفاته نتيجة الإصابة بنوبة قلبية.