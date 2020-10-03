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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أمير كرارة يعتذر عن فيلم «بطل روما»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:12 م
أمير كرارة
أمير كرارة
منار إبراهيم
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يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مسلسله الجديد "عمر الناجي" بقيادة المخرج بيتر ميمي، والمكون من ثمانى حلقات، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة watch it الإلكترونية.

كما يستعد "كرارة" لتصوير مسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أحمد السقا، ويتولى إخراجه المخرج محمد سامي خلال الفترة المقبلة، ليخوضا به السباق الرمضاني المقبل.

أما من جهة السينما، فكان قد أعلن خلال الفترة الماضية عن خوض أمير كرارة بطولة فيلم "بطل روما" الذي قام بتأليفه الفنان محمود البزاوي، ولكن أكد "كرارة"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه اعتذر عن العمل نظرًا لانشغاله بأعمال فنية أخرى، ولم يتعاقد على أي عمل سينمائي خلال هذه الفترة.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال النجم أمير كرارة في السينما فيلم "كازابلانكا"، وحقق أرقامًا كبيرة في دور العرض، وسجل 85 مليون جنيه، وشارك في بطولته: إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، غادة عادل، وآخرون، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

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