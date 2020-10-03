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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«إيكو إيجيبت وسندات خضراء».. الدستور «نيوز ليتر 109»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:43 م
جريدة الدستور
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«Eco Egypt» هو عنوان نشرتنا البريدية هذا الأسبوع، خاصة أنها أول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، وذلك بالتعاون مع وزارتى السياحة والآثار والدولة للإعلام، وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة.

والمقصود من «Eco Egypt» هو أنه آمن وقابل للتدوير، وتم إطلاق الحملة من محمية رأس محمد بجنوب سيناء، بحضور عدد من الوزراء و30 سفيرًا وقنصلًا وممثلين عن السفارات الأجنبية بمصر، علاوة على ممثلى وكالات الأنباء العالمية وعدد من الشخصيات العامة.

وتهدف الحملة إلى دعم السياحة البيئية الفريدة فى مصر، والتشجيع على زيارة المحميات الطبيعية، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما تتضمنه من تراث يميزهم ويجعلهم محورًا أساسيًا لحماية البيئة والتنوع البيولوجى بالمحميات، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تتضمن كل وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة، والعمل على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.

وستستمر الحملة لمدة عامين، تستهدف فيهما الترويج للسياحة البيئية بمصر من خلال إنشاء موقع إلكترونى وعدد من منصات التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد مطبوعات لاستعراض ثروات مصر من المحميات الطبيعية بما تشمله من مناظر طبيعية خلابة وحيوانات وطيور وغطاء نباتى فريد، وتتضمن الحملة الترويج لعدد 13 محمية طبيعية.

يأتى ذلك بالتزامن مع السندات الخضراء التى بدأت مصر للترويج لها، وتستعد الحكومة المصرية لإصدارها، لأول مرة فى تاريخها، فى إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل، وكان «البنك التجارى الدولى» قد أعلن فى يونيو عن أنه يستعد لطرح السندات الخضراء لأول مرة فى مصر، بقيمة 100 مليون دولار، ليكون بذلك أول مؤسسة من القطاع الخاص فى مصر تصدر مثل هذه السندات.

وتهدف السندات الخضراء فى المقام الأول لتنويع مصادر تمويل المشروعات بنسبة فائدة منخفضة بديلة عن وسائل التمويل التقليدية، وبادر القطاع الخاص بإصدار السندات الخضراء لأول مرة فى مصر من خلال «البنك التجارى الدولى»، كما أعلن فى يونيو، وسيتبع ذلك إصدار مماثل من وزارة المالية قد يحدث فى العام المالى الجديد 2020- 2021، ومن المتوقع أن يهيئ إصدار السندات الخضراء إصدار سندات البنية التحتية لتمويل مشروعاتها.

وستكون السوق الآسيوية المرشح الأول للإصدار المقبل، وتصدر السندات الخضراء عادة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل النظيف والزراعة، واستغلال الأراضى والغابات والموارد البيئية والمياه والصرف الصحى والبنية التحتية وإدارة النفايات الصلبة.

والسندات الخضراء هى سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية، ولكنها تخصص أموالها للاستثمار فى مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخى. وكان «البنك الدولى» هو أول من أصدر تلك السندات فى العالم عام 2008، وبلغت قيمتها حتى الآن 13 مليار دولار، جرى تنفيذها عبر 150 عملية وبـ20 عملة.

ووفقًا لبيانات «البنك الدولى»، فالسندات الخضراء هى عبارة عن صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.. والاستخدام المحدد للأموال التى يتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذى يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيّم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التى تهدف السندات إلى مساندتها، وفقًا للبنك.

وفى فبراير الماضى، عيّنت مصر بنوك «كريدى أجريكول وسيتى بنك ودويتشه بنك وإتش إس بى سى» لتسويق الإصدار، كما كلفت بنكى «كريدى أجريكول وإتش إس بى سى»، بإعداد كتيّب خاص بالطرح.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء أعطى الوزارة الضوء الأخضر لإطلاق الإصدار العام المالى الماضى، وجددت الوزارة موافقة المجلس مؤخرًا.

وتجتذب السندات الخضراء عادة المستثمرين من القطاع الذى يركز على الاستثمارات المستدامة والمسئولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءًا من تحليلهم الاستثمارى.

ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟

ماذا فعل 30 سفيرًا أجنبيًا على متن سفينة فى شرم الشيخ؟

زار سفراء 30 دولة من المشاركين فى حملة السياحة البيئية من شرم الشيخ، المدينة وتفقدوا مستشفى شرم الشيخ، وكان سؤالهم الأول عن عدد حالات كورونا فى المدينة والمستشفى، ولكن كانت المفاجأة بالنسبة لهم أن المدينة لا يوجد بها أى حالات كورونا، سواء بين المقيمين أو الأجانب.

جاء ذلك خلال زيارتهم الحالية مدينة شرم الشيخ، فى إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمى، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وزار وزير السياحة والآثار والوفد الأجنبى، مستشفى المدينة للاطلاع على الإجراءات الاحترازية والنظم والتجهيزات الطبية للحماية والوقاية والتعقيم والتطهير التى يتم اتخاذها بالمستشفى، فضلًا عن الإمكانيات والتجهيزات الطبية الموجودة به من معامل وعناية مركزة وأجهزة للتنفس الصناعى وأسرّة وغيرها من الإمكانات الطبية، وتمت زيارة منطقة الفرز التى يتم فيها فحص المريض، وأجنحة العناية المركزة، والأشعة المقطعية وغيرها من الأجنحة المختلفة بالمستشفى.

من جهتهم، أشاد السفراء بالأجهزة والمعامل الطبية الموجودة بالمستشفى، وتجهيز غرف العناية المركزية به، معربين عن سعادتهم بعدم وجود أى حالة كورونا فى المستشفى أثناء زيارتهم له.

وتضمنت هذه الزيارة تفقد الوزراء والسفراء الإجراءات الاحترازية المتبعة فى مطار شرم الشيخ، وضوابط السلامة الصحية المطبقة فى أحد الفنادق بالمدينة، فضلًا عن زيارة متحف شرم الشيخ، والمشاركة فى ماراثون للدراجات الهوائية، الذى نظمته وزارة السياحة.


هذا ما قاله شاب حاول الهجرة من مصر بطريقة غير شرعية للوزيرة نبيلة مكرم! 

على صعيد آخر، عقدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مع شاب خاض تجربة للهجرة غير الشرعية ثم أصبح نموذجًا ناجحًا بإقامة مشروع خاص به فى وطنه الأم، وذلك بحضور اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود، نائب المحافظ، فى إطار فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

فيديو الأسبوع

يرشح لكم فريق النشرة فيديو من موقع الساحة حول «مصريو البلقان.. سر الأقلية المنسية»، وهم الذين ذهبوا للبحث عن الحديد فى عهد رمسيس الثانى، لكن الكثير لا يعرف من هم مصريو البلقان.
صورة الأسبوع

يرشح لكم فريق النشرة صورة بعنوان «مصر.. مصحف وصليب وعلم ودبابة»، التقطها المصور العبقرى محمد عبدالغنى بوكالة «رويترز»، تُظهر أحد المصريين خلال الاحتفالات الشعبية بانتصار أكتوبر.

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فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين 
محمود - منة سالم - أمينة زكى.

إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان - إخراج: أحمد غنام
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