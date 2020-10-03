«إيكو إيجيبت وسندات خضراء».. الدستور «نيوز ليتر 109»

«Eco Egypt» هو عنوان نشرتنا البريدية هذا الأسبوع، خاصة أنها أول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، وذلك بالتعاون مع وزارتى السياحة والآثار والدولة للإعلام، وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة. والمقصود من «Eco Egypt» هو أنه آمن وقابل للتدوير، وتم إطلاق الحملة من محمية رأس محمد بجنوب سيناء، بحضور عدد من الوزراء و30 سفيرًا وقنصلًا وممثلين عن السفارات الأجنبية بمصر، علاوة على ممثلى وكالات الأنباء العالمية وعدد من الشخصيات العامة.



وتهدف الحملة إلى دعم السياحة البيئية الفريدة فى مصر، والتشجيع على زيارة المحميات الطبيعية، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما تتضمنه من تراث يميزهم ويجعلهم محورًا أساسيًا لحماية البيئة والتنوع البيولوجى بالمحميات، وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تتضمن كل وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة، والعمل على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع الواعد بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.



وستستمر الحملة لمدة عامين، تستهدف فيهما الترويج للسياحة البيئية بمصر من خلال إنشاء موقع إلكترونى وعدد من منصات التواصل الاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد مطبوعات لاستعراض ثروات مصر من المحميات الطبيعية بما تشمله من مناظر طبيعية خلابة وحيوانات وطيور وغطاء نباتى فريد، وتتضمن الحملة الترويج لعدد 13 محمية طبيعية.

يأتى ذلك بالتزامن مع السندات الخضراء التى بدأت مصر للترويج لها، وتستعد الحكومة المصرية لإصدارها، لأول مرة فى تاريخها، فى إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل، وكان «البنك التجارى الدولى» قد أعلن فى يونيو عن أنه يستعد لطرح السندات الخضراء لأول مرة فى مصر، بقيمة 100 مليون دولار، ليكون بذلك أول مؤسسة من القطاع الخاص فى مصر تصدر مثل هذه السندات.



وتهدف السندات الخضراء فى المقام الأول لتنويع مصادر تمويل المشروعات بنسبة فائدة منخفضة بديلة عن وسائل التمويل التقليدية، وبادر القطاع الخاص بإصدار السندات الخضراء لأول مرة فى مصر من خلال «البنك التجارى الدولى»، كما أعلن فى يونيو، وسيتبع ذلك إصدار مماثل من وزارة المالية قد يحدث فى العام المالى الجديد 2020- 2021، ومن المتوقع أن يهيئ إصدار السندات الخضراء إصدار سندات البنية التحتية لتمويل مشروعاتها.



وستكون السوق الآسيوية المرشح الأول للإصدار المقبل، وتصدر السندات الخضراء عادة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل النظيف والزراعة، واستغلال الأراضى والغابات والموارد البيئية والمياه والصرف الصحى والبنية التحتية وإدارة النفايات الصلبة.



والسندات الخضراء هى سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية، ولكنها تخصص أموالها للاستثمار فى مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخى. وكان «البنك الدولى» هو أول من أصدر تلك السندات فى العالم عام 2008، وبلغت قيمتها حتى الآن 13 مليار دولار، جرى تنفيذها عبر 150 عملية وبـ20 عملة.



ووفقًا لبيانات «البنك الدولى»، فالسندات الخضراء هى عبارة عن صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.. والاستخدام المحدد للأموال التى يتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذى يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيّم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التى تهدف السندات إلى مساندتها، وفقًا للبنك.



وفى فبراير الماضى، عيّنت مصر بنوك «كريدى أجريكول وسيتى بنك ودويتشه بنك وإتش إس بى سى» لتسويق الإصدار، كما كلفت بنكى «كريدى أجريكول وإتش إس بى سى»، بإعداد كتيّب خاص بالطرح.



وقال محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء أعطى الوزارة الضوء الأخضر لإطلاق الإصدار العام المالى الماضى، وجددت الوزارة موافقة المجلس مؤخرًا.



وتجتذب السندات الخضراء عادة المستثمرين من القطاع الذى يركز على الاستثمارات المستدامة والمسئولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءًا من تحليلهم الاستثمارى.