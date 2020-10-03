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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تفاصيل ميزانية الدعاية فى انتخابات البرلمان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:52 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
أشرف لاشين
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تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التجهيزات والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وكانت قد أصدرت 3 قرارات منظمة لممارسة الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم في انتخابات مجلس النواب الجديد 2021.

وتضمن القرار رقم 64 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في مجلس النواب، مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقي التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.

وجاءت الضوابط بحيث يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق 200 ألف جنيه.

كما حددت الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا بـ7 ملايين جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى مليونين و800 ألف جنيه.

كما حددت الضوابط سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد هو 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه.

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