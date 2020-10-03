خفض الفقر والقضاء على العشوائيات.. كيف حطمت مصر أسطورة «الصعيد المنسى»؟

مليارات الجنيهات وجهتها الدولة المصرية لتنمية محافظات وجه قبلي وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، لتحطم بذلك أسطورة "الصعيد المنسي"، ما بين مشروعات مرافق وخدمات صحية وتعليمية وخدمية، نجحت على إثرها في خفض معدلات البطالة بين سكان إقليم الصعيد لـ51.9% مؤخرًا مقابل 56.7% عام 2015، فيما شهد باقي الأقاليم ارتفاعًا نسبيًا في معدل الفقر.ويأتى إقليم الصعيد فى مرتبة متقدمة بين أقاليم الجمهورية الأكثر جذبًا للاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن وضعت الحكومة نظامًا جديدًا لتوزيع الاستثمارات يأخذ فى الاعتبار الفجوات التنموية لا سيما المتعلقة بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية، وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر بما يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا لسد تلك الفجوات، وفيما يلى نستعرض أبرز الإجراءات الحكومية المتعلقة بتنمية الصعيد:- تنفذ الحكومة برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر في الفترة الزمنية من 2016-2021 الذي يستهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، وذلك للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا، يقدر إجمالي نفقاته بـ 957 مليون دولار، يقدم منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضًا قدره 500 مليون دولار.- تقوم الحكومة حاليًا بإنشاء 9 مجمعات صناعية جديدة فى 8 محافظات بالصعيد، وهى إنشاء مجمع صناعى فى بنى سويف، ومجمعين فى الفيوم، ومجمع فى المنيا وآخر فى محافظة أسيوط، ومجمع بسوهاج، ومجمع بقنا، ومجمع فى الأقصر ومجمع صناعى فى محافظة أسوان.- رصدت الحكومة استثمارات عامة قدرها 3.5 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مستشفيات صعيد مصر، تمهيدًا لاستكمال تطبيق مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل، مع إعطاء أولوية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر فقرًا بتلك المحافظات.- تستحوذ محافظات الصعيد على 25% من الاستثمارات الحكومية بقيمة 47 مليار بالخطة الاقتصادية عام 2020-21، وبنسبة زيادة 50% عن خطة 19-2020.- وفى 2018، وقَّع الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء "هيئة تنمية الصعيد"، بهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، مع إعطاء الأولوية للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل.- إنشاء 8 مدن جديدة لتنمية صعيد مصر تستوعب نحو 4.5 مليون نسمة، وتوفر 1.4 مليون فرصة عمل، ويتم تنفيذ المدن الجديدة في الصعيد على 3 مراحل، تضم المرحلة الأولى مدن توشكى الجديدة، وأسوان الجديدة، وناصر، أما المرحلة الثانية فتضم كلا من مدينتي الفشن الجديدة، وملوي الجديدة، أما المرحلة الثالثة فتشمل الأقصر الجديدة ونجع حمادي الجديد، وبني مزار الجديدة.- تولى الحكومة اهتمامًا بملف تطوير عشوائيات الصعيد، بدءًا من حلايب وشلاتين، وانتهاءً بمحافظة الفيوم، كما تعتبر محافظة أسوان من المحافظات الرائدة فى تطوير العشوائيات، ومن المتوقع أنها ستكون ثانى محافظة خالية من العشوائيات بعد بورسعيد.- تستقطب محافظات الصعيد عددًا من المشروعات القومية الكبرى، لعل أبرزها مشروع بنبان للطاقة الشمسية المقام بالقرب من مدينة أسوان، ويضم 32 محطة طاقة شمسية كهروضوئية تنتج نحو 2000 ميجاوات من الكهرباء، أي ما يوازي الطاقة التوليدية للسد العالي.