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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القليوبية»: نستهدف تقديم خدمة متميزة للنقل الجماعى تراعى حقوق الجميع

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:44 م
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان
صلاح حسنى
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عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، اجتماعا مع اللواء عماد بكري، نائب رئيس جهاز النقل البري وذلك لبحث طرح خدمة النقل الجماعي لمحافظة القليوبية عن طريق كراسة شروط تضمن حقوق الجميع وتقدم خدمة نقل جماعي متميزة بالقليوبية، وفق تعريفة ركوب عادلة تضمن حق المواطن.

حضر الاجتماع، إيمان ريان، نائب المحافظ، وعلي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، ومحمد الهادي، مدير عام مواقف القليوبية، وعادل صبرة، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

وقال محافظ القليوبية، إن المحافظة تتطلع إلى تقديم خدمة متميزة للنقل الجماعي لمواطنيها، تراعي حقوق جميع أصحاب المصالح (المواطن والمحافظة والمستثمر).

وأضاف الهجان، أنه سيجرى طرح عدد من خطوط السير الداخلية بالمحافظة، وبين المدن طبقا لكراسة الشروط مع توافر عدد من المواصفات الفنية للسيارات، تلتزم بها الشركات الراسي عليها الطرح.

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