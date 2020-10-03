عز الأسطول ينتهي من الأغنية الدعائية لـ«خان تيولا»

انتهي المطرب عز الأسطول من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم خان تيولا الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات هناء يوسف وألحان عز الأسطول ومكساج وديجتال ماستر جورج يعقوب وليد جيتار لى أبوزيد وبيز جيتار حسام غالب، وتنتمي الأغنية لنوعية الأغاني الصوفية التي يجذب الكثيرين من المستمعين لها.على ناحية أخرى انتهى المخرج وسام المدني من المرحلة الأخيرة من مونتاج الفيلم، ويتبقى له أيام قليلة ويصبح الفيلم جاهز للطرح بدور العرض السينمائية، وسيتم طرح الإعلان الدعائي للفيلم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تمهيدا لطرحه بدور العرض.فيلم خان تيولا بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومجموعة كبير من الفنانين الشباب الذي حرص المخرج وسام المدني على تواجدهم ضمن فريق العمل؛ لمنحهم الفرصة التي يبحثون عنها منذ سنوات طويلة.