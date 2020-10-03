«حلم يتحقق».. مركز أورام كفر الشيخ طوق النجاة لمرضى السرطان (فيديو)

وكذلك غرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريرًا، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه، موضحًا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 65%.

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استغرق بناؤه العديد من السنوات ومر بالكثير من التعثرات المادية، ولكن مع وجود الإرادة السياسية والاستقرار عاد البناء واستؤنف العمل على قدم وساق. إنه مركز أورام محافظة كفر الشيخ، أكبر مركز أورام في الدلتا ومن أكبر المراكز أيضا على مستوى الجمهورية.حيث يقع المركز على مساحة 8876 م2، وتم إجراء عدد من التعديلات في التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ وذلك سعيًا لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرًا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة.