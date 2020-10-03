الجبهة الثورية: استقرار السودان مسئولية وطنية

أكد رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، اليوم السبت، استكمال مهام الثورة وإنجاح المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي.وأضاف إدريس في كلمته خلال توقيع اتفاق السلام الشامل والنهائي بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة،‏ استقرار السودان مسئولية وطنية ونتطلع لأن يكون ما مضى نهاية الحروب.ودعا إدريس المجتمع الأهلي والقوى السياسية لدعم السلام في دارفور، مردفًا يجب تحويل الجهد وحشد الطاقات لإنجاح المرحلة الانتقالية.ووقعت الحكومة السودانية الانتقالية وحركات الكفاح المسلح المنضوية تحت لواء "الجبهة الثورية"، اليوم، في جوبا عاصمة جنوب السودان، اتفاق السلام الذي طال انتظاره، بمشاركة رئيسى الوزراء والمخابرات العامة مصطفى مدبولي واللواء عباس كامل، وسط حضور دولي وإفريقي وأجنبي ومحلي واسع.وينهي الاتفاق التاريخي عقودًا من الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي خلفت ملايين الضحايا بين قتيل وجريح ونازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.ووقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، أغسطس الماضي، اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان جناح مني مناوي، بحضور رئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك.وعالج الاتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية وتقاسم السلطة والثروة.وتلخصت أبرز بنود الاتفاق في وقف الحرب وجبر الضرر واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب، وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.