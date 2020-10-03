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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حنان مطاوع من «القاهرة كابول» لـ«عش الدبابير»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:44 م
الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع
منار إبراهيم
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اقتربت الفنانة حنان مطاوع من الانتهاء من كافة مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول" والمقرر أن يعرض ضمن المنافسة الرمضانية المقبلة.

وقالت "حنان" لـ"الدستور" إنها لم يتبقى لها سوى أيام قليلة لتنتهي من تصوير كل مشاهدها ضمن المسلسل، مشيرة إلى أنها استمتعت بالمشاركة في هذا العمل خاصة وأنه يناقش إحدى القضايا المهمة في فترة زمنية معينة وهو ما زاد العمل جمالًا على يد المؤلف المبدع عبدالرحيم كمال، بالإضافة إلى فريق العمل بالكامل.

أما عن مسلسل "ضربة شمس" وهو اسم مبدئي ويعتبر أولى بطولتها المطلقة في عالم الدراما، قالت حنان إنه لم يستقر صناع العمل على موعد عرضه سواء بالموسم الرمضاني أم خارجه، خاصة وأنه ما زال في مرحلة الكتابة، مشيرة إلى أنها متحمسة لهذا العمل.

في السياق ذاته، تستعد حنان مطاوع للمشاركة في مسلسل "عش الدبابير" حيث تقوم بدور البطولة النسائية أمام الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد، وجارٍ التحضير له ليعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، ويتم ترشيح باقي الأبطال لإبرام التعاقدات معهم على أن يتم تصويره خلال الفترة المقبلة.

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