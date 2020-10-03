لماذا تصدّر سليمان عيد تريند جوجل؟

تصدّر الفنان سليمان عيد تريند محرك البحث «جوجل» بسبب موقف طريف جمعه بالنجمين أحمد السقا ومحمود عبدالمغني خلال رحلتهم للإسكندرية، حيث أنقذه من الغرق.وروى السقا أنهم ذات يوم قرروا الذهاب إلى الإسكندرية، ووصلوا فندق المنتزه الساعة 9 صباحا، واقترح سليمان عيد نزول البحر في منطقة أبوقير، وقال إن السباحة مهمة لعضلة القلب، وطلب أن ينزل من اللنش الذى نركب به كى يعوم.وأضاف، خلال لقائه مع برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "cbc: "سليمان عيد كان يدعي أنه يعرف يعوم، والحقيقة غير كده خالص، وكان هيغرق لولا ستر ربنا ونزلت أنقذته".وتابع أنه استمر عيد في البحر لوقت طويل دون ظهور أى أثر له، فشعر السقا وعبدالمغني بالقلق، وصمم الأول أن ينزل لإنقاذه، وبالفعل وجده عالقا بالمنتصف فقام بإخراجه، وتم عمل إسعافات أولية له.