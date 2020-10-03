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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد صلاح فرحات يستعد لإطلاق أغنية «إحنا» بمناسبة نصر أكتوبر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:39 م
أغنية إحنا
أغنية إحنا
حسن أمين
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يستعد المطرب أحمد صلاح فرحات لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "إحنا" بمناسبة حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وهي من تأليف أحمد صلاح فرحات وألحان ديبي جاد، ويعد هذا ثالث تعاون بينهما.

وتم تصوير الأغنية فى دبى على طريقة الفيديو كليب، حيث من المقرر إذاعتها يوم 6 أكتوبر المقبل، حيث سيتم إهداؤها للجيش والشعب المصري احتفالا بالذكرى الخالدة.

يأتي هذا بعد نجاح آخر أغانيه روق، والتي تعاون فيها مع DB Gad ومدين حمزة، وهو التعاون الثاني بينهما بعد نجاح الأغنية الأولى "مزيكها" التي تم طرحها على اليوتيوب وتم تصويرها في دبي.

يذكر أن أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج "حكايتك" مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة "النهار".

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